5 лучших продуктов для работы мозга

Как улучшить память и внимание? Топ-5 продуктов для твоего мозга. Чтобы улучшить память и работу мозга, сохранить работоспособность и ясную голову, зарядись полезными элементами.Полезные свойства брокколиХочешь, чтобы с годами способность мозга обрабатывать информацию не снижалась, ум оставался ясным, а память твердой? Чаще ешь овощи и фрукты! Особенно полезна для мозга брокколи. В ней много витамина К и бора, нехватка которых приводит к снижению мозговой активности. Очень полезны яблоки. Содержащиеся в них вещества защищают клетки мозга от оксидантного стресса – он ведет к потере памяти и снижению интеллекта.Какао-бобыВ них содержатся полифенолы (мощные растительные антиоксиданты) и минералы, которые улучшают кровообращение областей мозга, отвечающих за скорость реакции и память. Кроме того, какао-бобы защищают мозг от окислительных процессов, приводящих к болезни Альцгеймера. Чтобы предупредить это заболевание, врачи советуют выпивать по чашке какао каждый день.Полезные свойства рыбыЕсли в организм поступает мало полиненасыщенных жирных кислот омега-3, то клетки мозга плохо работают. Благодаря этим кислотам лучше циркулирует кровь, а значит, в клетки попадает больше питательных веществ. Лучшим источником омега-3 являются жирные сорта рыбы – например, лосось, сардина, тунец, форель. А еще в рыбе много витаминов A, D, E, а также железа, фосфора, кальция, магния, цинка и селена, необходимых для поддержания активности мозга.Польза ореховДля энергообеспечения клеток мозга необходим витамин Е, которым богаты орехи. Витамин Е также защищает клеточные мембраны от повреждений и активизирует мыслительные процессы. А еще в орехах много витамина С – мощного антиоксиданта, который используется для производства нервных клеток и нейромедиаторов, а также витамина РР, каротина, дубильных веществ, железа, кобальта и цинка. Но помни, что орехи очень калорийны, поэтому увлекаться ими не стоит.Молочные продуктыОни содержат большое количество витаминов группы В, которые отвечают за сохранение памяти, влияют на состояние центральной нервной системы, защищают мозг от перегрузок и стрессов, а также предотвращают преждевременное старение клеток головного мозга.