Неврологи выявили истинную причину развития шизофрении

Они говорят о роли клеток-помощников (глиальных клеток), действующих в головном мозге. Глиальные клетки помогают организовать связи между нейронами и производить миелин, защитную оболочку нервных волокон.Эксперты проанализировали клетки кожи больных шизофренией людей (болезнь проявилась в детстве). Потом они перепрограммировали эти клетки в индуцированные плюрипотентные клетки. Последние могут превращаться в любой тип клеток. И ученые заставили их стать предшественниками глиальных клеток. Получившиеся клетки пересадили в мозг молодых мышей. И выяснилось, что глиальные клетки, полученные от шизофреников, работают аномальным образом.Поэтому передача сигналов между нейронами была нарушена. К тому же, астроциты (тип глиальных клеток) не могли нормально взрослеть и полноценно поддерживать нейроны. И, к примеру, мыши с такими клетками демонстрировали антисоциальное поведение и признаки тревожности, характерные для шизофрении.