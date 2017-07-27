Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку

В памятке приведены основные правила, которых должны придерживаться посетители реанимации, — большинство из них взяты из методического письма Минздрава,обнародванного в мае 2016 года.Как рассказал директор НИИ Давид Мелик-Гусейнов, сотрудники института готовили памятку в течение месяца в свободное от основной работы время. «Мы взяли из [разосланного по медицинским учреждениям в 2016 году] письма Минздрава все самое лучшее и гуманное, провели консультации с российскими и международными экспертами, а также с интернет-сообществом и сделали инструкцию из предложений для посетителей. Сделали ее таким образом, чтобы они были гуманными, понятными, комфортными для врачей, пациентов и их родственников», — сказал он «Медузе».Мелик-Гусейнов подчеркнул: памятка не является официальным документом, но больницы могут свободно ее использовать и следовать рекомендациям.Использовать памятку первой будет московская больница им.С.С. Юдина, авторы памятки рассчитывают, что количество таких больниц будет увеличиваться.Проблема доступа родственников в реанимацию — застарелая, и несмотря на рекомендации Минздрава (который уже давно разрешил родственникам пациентов находиться в реанимации), заявления общественных деятелей и гражданские инициативы, реальных изменений очень мало. Родственников продолжают не допускать к пациентам.