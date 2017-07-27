Чай и кофе снижают риск возникновения рака почек

Ученые предполагают, что у любителей чая и кофе ниже риск возникновения рака почек.Результаты, основанные на анализе 13 предыдущих исследований, показали, что кофе и чай могут оказывать защитное влияние на почки от заболевания раком, в то время как сок, сода и молоко не оказывают никакого эффекта.В ходе исследования не удалось обнаружить, содержание какого именно компонента в чае и кофе снижает риск заболевания раком почек, но есть основание полагать о целебных свойствах этих напитков, считают исследователи.Они объясняют, что чай и кофе повышают чувствительность тканей к регулирующему уровень сахара в крови гормону инсулина, уровень активности которого сопряжен с риском возникновения рака почек. В чае и кофе также содержится смесь антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от развития рака.Употребление чая и кофе снижали риск заболевания раком почек даже у тех, кто по общепринятым понятиям находился в зоне риска - курильщики, люди с лишним весом и с повышенным артериальным давлением.