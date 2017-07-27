Разработана эффективная вакцина против птичьего гриппа
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По мнению китайских медиков, новый препарат способен защитить миллионы людей от страшного вируса. На днях в стране была успешно завершена вторая фаза клинических испытаний вакцины на людях, которые заразились птичьим гриппом.
Вакцину разработал Центр контроля и профилактики инфекционных заболеваний, который также является разработчиком вакцины против атипичной пневмонии. Медики также заявили, что в Китае есть все возможности для производства вакцины в нужном количестве. Вакцина применялась в клинических условиях в период с сентября по ноябрь 2007 года, в программе были задействованы 402 пациента в возрасте от 16 до 80 лет.
LentaInform
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