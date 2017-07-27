Вирусы приводят к старению

Вирус герпеса может вызывать повреждения иммунной системы, которые приведут к старению организма и преждевременной смерти, считают шведские ученые.Исследователи изучали состояния здоровья людей, возраст которых значительно превышает среднюю продолжительность жизни в стране. Андерс Викби с коллегами доказали, что именно наличие в организме вируса герпеса 5-го типа (цитомегаловирус) значительно повышает риск преждевременной смерти.Заражение вирусом герпеса обычно происходит воздушно-капельным и контактным путем, существует также половой и парентеральный путь проникновения инфекции. В среднем каждый человек является вирусоносителем и периодически скрытая инфекция дает о себе знать.На сегодняшний день изучены сотни разновидностей герпесвирусов, в том числе вирусы простого герпеса и ветряной оспы, вирус Эпштейна-Барр и цитомегаловирус. Определены основные пути инфицирования контактный и воздушно-капельный. Также заражение происходит при половом контакте, грудном вскармливании, переливании крови и проведении медицинских манипуляций.Герпесвирусные инфекции обычно протекают в хронической форме, с возможными рецидивами, во время которых вирус активизируется и наносит удар по органу или системе "мишени". Среди наиболее частых проявлений инфекции – это опоясывающий лишай, герпетические энцефалиты, заболевания роговицы глаза и многие другие заболевания. Особенно широк спектр поражающего действия цитомегаловируса: это кожа, слизистые оболочки и кровеносные сосуды, а также клетки крови, нервной системы и печени. Что наиболее существенно, скрыто протекающая цитомегаловирусная инфекция медленно, но верно выводит из строя иммунитет.