В распространении шизофрении виноват естественный отбор

Гены, отвечающие за развитие шизофрении, обладают неким неизвестным преимуществом, которое позволило им закрепиться и распространиться в ходе эволюции.Канадские ученые из Университета Симона Фразера (Simon Fraser University) исследовали 76 участков ДНК, связанных с развитием шизофрении. При этом гены человека сравнивались с соответствующими генами обезьян (шимпанзе и макак), а также мышей, крыс, коров и собак.Выяснилось, что 28 из 76 исследованных генов оказались весьма стойкими и передавались из поколение в поколение. В процессе передачи генов они претерпевали изменения значительно реже, чем участки ДНК, взятые в качестве контроля.Высокая устойчивость генов шизофрении в процессе эволюции подтверждается существующими данными. Это психическое заболевание, способное передаваться из поколение в поколение, диагностируется примерно у 1% населения планеты.Руководитель исследования Бернард Креспи (Bernard Crespi) объяснил, что закрепление и распространение гена в популяциях происходит в тех случаях, когда он кодирует какой-то полезный для того или иного организма признак. Подобное может происходить и в случае генов, связанных с развитием заболеваний. В частности известно, что мутация гена, способствующая развитию муковисцидоза, защищает человека от холеры, а люди, страдающие серповидно-клеточной анемией, устойчивы к малярии. Также и «гены шизофрении» могут давать их носителям определенное эволюционное преимущество, предположили исследователи.Ученым пока неизвестно, какое именно преимущество дают эти гены. Некоторые психиатры считают, что больные шизофренией отличаются богатым воображением и развитыми творческими способностями. Возможно эти характеристики помогают их носителям адаптироваться к различным жизненным ситуациям и легче находить пару.Сами исследователи отмечают, что с точки зрения генетики, взаимосвязь между шизофренией и креативностью выглядит не очень убедительной.Поиск пресловутых преимуществ затрудняется тем, что за развитие шизофрении у разных народов отвечают разные гены. Лишь четыре из 28 стойких фрагментов ДНК, обнаруженных учеными, распространялись более, чем на одном континенте, сообщили исследователи.