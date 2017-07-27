Ученые выяснили, что видения жизни после смерти вызваны проблемами с ушами

Характерные видения, которые наблюдаются у людей, переживших клиническую смерть, могут вызываться повреждениями ушей. Новое исследование подтвердило подозрения о том, что этот мистический феномен является причиной нарушений связи между зрением и слухом.Исследователи из Франции подтвердили теорию о том, что характерные видение, якобы доказывающие существование жизни после смерти, являются следствием нарушений в работе ушей человека. На протяжении многих веков люди интересовались подобного рода видениями, с которыми часто сталкиваются лица, пережившие клиническую смерть. Существуют многочисленные книги, обобщающие эти видение, которые якобы доказывают существование иного мира. В последние годы ученые предполагали, что вестибулярные расстройства, вроде утечек в среднее ухо или инфекций нервов, расположенных неподалеку от барабанных перепонок, могут провоцировать данные эпизоды.И вот теперь французские исследователи из Aix-Marseille Universit? получили первые убедительные доказательства того, что потустороннее видения вызываются нарушениями связи между нашей нормальной зрительной системой и вестибулярным аппаратом. Они проанализировали 210 пациентов, которые получали лечение различных расстройств, связанных с головокружениями и вестибулярным аппаратом вроде инфекций ушных нервов и утечек в среднее ухо. Кроме того, в контрольной группе находились 210 их ровесников по возрасту, у которых не было никаких подобных нарушений.Выяснилось, что большинство пациентов, испытавших ощущение выхода из тела, ранее сталкивались с симптомами депрессий, тревожных состояний и деперсонализацией, то есть расстройством самовосприятия, что впоследствии врачи и связывали с их вестибулярными расстройствами. Именно эти нарушения предшествовали их выходам из тела. Среди участников первой группы 14% сталкивались с подобными видениями. В контрольной группе таковых было только 5%. Однако они не страдали от вестибулярных расстройств и головокружений, но сталкивались с деперсонализацией, спровоцированной депрессией.