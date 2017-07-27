Экзоскелеты помогут пациентам после инсультов восстановить подвижность

Особые роботические экзоскелеты способны помочь жертвам инсульта научиться снова ходить. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардского университета.Экзоскелеты особо легкого веса созданы американскими учеными для помощи жертвам инсультов, которые лишаются подвижности после нарушений в работе мозга. Миллионы россиян перенесли инсульт, и значительное количество этих людей не смогли восстановить подвижность полностью. Инсульт происходит в тот момент, когда кровоснабжение мозга нарушается либо в результате тромба, либо в результате кровоизлияния. Это вызывает омертвение клеток мозга и частичный паралич в разных зонах тела. Но чаще всего страдают именно ноги, из-за чего пациенты после инсультов передвигаются с большим трудом или усаживаются в инвалидную коляску.Жертвы инсультов проходят через реабилитацию, они учатся ходить с помощью специальных ходунков или палочек, но их подвижность всё равно остаётся крайне ограниченной. Ученые из Гарвардского университета продемонстрировали, как роботические технологии, и в частности, ношение легких экзоскелетов, помогает пациентам восстанавливаться после инсультов. Большая часть подобных экзокостюмов являются жесткими и достаточно тяжелыми, поэтому они непрактичны и некомфортны для использования ежедневно. Но ученые создали мягкий экзоскелет, весьма удобный для регулярного использования. Его вес составляет менее килограмма, что в два раза меньше веса футбольного мяча, а одевается экзоскелет всего на одну часть тела.Данный экзокостюм уже был испытан среди 9 человек в возрасте от 30 до 67 лет, которые носили его в течение двух дней. Устройство состоит из регулирующихся ремней для талии и ног, которые соединяются со специальным рукавом для икроножных мышц. В этом рукаве находятся небольшие роботические приводы, которые усиливают двигательные способности стопы. Все это облегчает движения и помогает пациенту быстрее вернуть утраченные навыки.