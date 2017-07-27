Рыба помогает предотвратить развитие диабета и болезней печени
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Восьминедельные испытания показали, что DHA уменьшает два вредных побочных эффекта кислоты CLA: вызванное веществом сопротивление инсулина и развитие безалкогольной жирной болезни печени. Кислота EPA предлагала только частичную защиту от этих условий.
По оценкам, от 36 до 57 миллионов американцев имеют сопротивление инсулина. Без лечения такое состояние доводит до диабета, а безалкогольные жирная болезнь печени может привести к циррозу или раку печени. Врачи предполагают, что регулярное употребление рыбы благодаря положительным свойствам кислоты DHA поможет организму более эффективно использовать инсулин и таким образом помочь задержать начало диабета и предотвратить болезни печени.
LentaInform
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