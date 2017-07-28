Кофе, вино и корица: новое средство против сахарного диабета

Сахарным диабетом страдают 16 миллионов людей в США из них 95% болеют инсулиннезависимой формой заболевания. За последнее десятилетие количество таких больных возросло на 50%. Осложнениями инсулинезависимого диабета (так называемый диабет второго типа) являются почечная недостаточность, слепота и нарушения кровообращения приводящие к ампутации конечностей. Расходы системы здравоохранения США на лечение диабета второго типа — 2 миллиард долларов в год.Заболевание развивается, если утрачивается чувствительность к инсулину – гормону обеспечивающему поступление глюкозы к тканям, нуждающимся в энергии. В связи с тем, что повышение уровня глюкозы опасно для системы кровообращения и других органов состояние здоровья диабетиков зависит от уровня глюкозы в сыворотке крови. Контроль уровня глюкозы может быть достигнут снижением массы тела, физическими упраженениями и диетой. Их диета должна прежде всего содержать волокнистое целое зерно, которое выпускает глюкозу медленно в кровоток. Это жесткий вызов в сегодняшнем мире быстрого питания, в котором преобладают обработанные пищевые продукты.Однако есть и хорошие новости. Исследователи обнаружили, что часть пищевых продуктов – кофе, вино и корица обладают свойством восстанавливать чувствительность тканей к инсулину и контролировать сахар крови. Эти изменения носят временный характер, но регулярное употребление этих пищевых продуктов в пищу может замедлить развитие заболевания и его разрушительные последствия. Так, пара чашечек крепкого кофе в день могут поддерживать уровень сахара в крови в течение нескольких часов, предотвращая повышение глюкозы крови после еды. Содержащиеся в чае полифенолы так же обладают антидиабетическими свойствами. Полезнее всего для диабетиков неферментированный зеленый чай.