СПИД будут лечить травами

Китайские врачи намерены разработать собственные методы лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа, основанным на использовании препаратов «народной медицины». Только так, по их мнению, можно остановить стремительное распространение этой болезни.По словам представителей Департамента народной медицины, ставшим авторами этого предложения, все так называемые «современные» противовирусные препараты, используемые во всем мире, не обладают достаточной эффективностью и безопасностью для использования в лечении ВИЧ. Кроме того, они слишком дороги, поэтому ни одна страна не может позволить себе бесплатно предоставлять их нуждающимся людям – годовой курс лечения стоит минимум 2?3 тысячи американских долларов.С другой стороны, эффективность «традиционных» средств при различных вирусных инфекциях неоднократно подтверждалась клиническими исследованиями, что позволяет надеяться, что они будут эффективным и в случае ВИЧ. Напомним, что Китай считается одной из наиболее «ВИЧ-инфицированных» стран – в некоторых регионах доля инфицированного населения достигает 5?10 процентов.