СПИД будут лечить травами
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По словам представителей Департамента народной медицины, ставшим авторами этого предложения, все так называемые «современные» противовирусные препараты, используемые во всем мире, не обладают достаточной эффективностью и безопасностью для использования в лечении ВИЧ. Кроме того, они слишком дороги, поэтому ни одна страна не может позволить себе бесплатно предоставлять их нуждающимся людям – годовой курс лечения стоит минимум 2?3 тысячи американских долларов.
С другой стороны, эффективность «традиционных» средств при различных вирусных инфекциях неоднократно подтверждалась клиническими исследованиями, что позволяет надеяться, что они будут эффективным и в случае ВИЧ. Напомним, что Китай считается одной из наиболее «ВИЧ-инфицированных» стран – в некоторых регионах доля инфицированного населения достигает 5?10 процентов.
Listis
LentaInform
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