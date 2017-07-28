9 опасных заболеваний, маскирующихся под усталость

В наше время все много работают, поэтому переутомление — вполне закономерное явление. Но если вы взяли пару отгулов или даже сходили в отпуск на неделю, а усталость все равно никуда не делась, хватит стесняться! Надо идти к врачу и рассказывать все как есть, говорят эксперты.В ряде случаев постоянная усталость и апатия могут быть признаком развития серьезных заболеваний, отмечает врач Ольга Александрова.Железодефицитная анемияПри анемии учащается сердцебиение, становится трудно дышать, кожа становится бледной. Для определения анемии следует обратиться к врачу-терапевту, который назначит исследования и при необходимости комплексное лечение, включающее в себя лекарственные препараты и соответствующую диету. Особенно высок риск анемии у женщин репродуктивного возраста (это связано с потерей крови во время месячных).Ишемическая болезнь сердцаИногда упадок сил выступает единственным симптомом, предвещающим развитие инфаркта миокарда, который может произойти абсолютно безболезненно. Имеет смысл обратиться к врачу-кардиологу, который назначит комплексное обследование организма. Одним их самых точных методов диагностики на данный момент является коронарная ангиография, которая поможет определить количество, размеры атеросклеротических бляшек, а также их расположение в сосудах сердца.Сахарный диабет 1 и 2 типовГлюкоза — источник энергии для организма. Однако при инсулинрезистентности она не может попасть в клетки — они не получают энергии, и вот вы чувствуете себя так, как будто «сели батарейки». Сахарный диабет является эндокринным заболеванием, для его определения необходимо проконсультироваться с врачом-эндокринологом, который порекомендует соответствующие анализы и исследования. Стоит отметить, что риск возникновения диабета повышается после 40 лет, при избыточной массе тела, а также если ближайшие родственники страдают этим заболеванием.Онкологические заболеванияПостоянная усталость и апатия могут быть единственным проявлением злокачественных опухолей на ранних стадиях! Начните с визита к врачу-терапевту, который, собрав анамнез, назначит базовые анализы и обследования, по результатам которых направит вас к узкопрофильным специалистам.Синдром хронической усталостиПричины СХУ до сих пор исследуются. Этим вопросом должны параллельно заниматься терапевт, невропатолог, иммунолог, эндокринолог, так как синдром хронической усталости может быть признаком более серьезных заболеваний, требующих диагностики и лечения.Дефицит витамина В12Этот витамин регулирует процесс созревания эритроцитов. При дефиците витамина В12 нарушается нормальное развитие клеток крови, что может привести к анемии и поражению нервной системы. Для определения дефицита витамина В12 следует сделать хотя бы общий анализ крови: при снижении гемоглобина в эритроцитах можно говорить о недостатке этого витамина в организме.Дефицит витамина DЭтот витамин связан со многими рецепторами в разных участках мозга. Его дефицит может привести к развитию депрессивного состояния, набору веса, перепадам настроения, гипертонии. Недостаток витамина D можно определить с помощью анализа крови — тест на 25-гидроксивитамин D. Нормальным диапазоном витамина D в организме считается показатель от 30 до 74 нанограммов на миллилитр.АпноэТакое заболевание, как апноэ, характеризуется остановками дыхания во сне более чем на 10 секунд. Из-за недостатка кислорода вы постоянно просыпаетесь (быстро засыпая снова, вы можете этого и не помнить) — и такой прерывистый сон может стать причиной постоянной усталости.Острые инфекционные заболеванияВо время любой инфекционной болезни иммунная система работает в усиленном режиме, а после выздоровления защитные механизмы набираются энергии, требуя от организма покоя.Вследствие этих процессов человек после болезни еще некоторое время чувствует усталость и апатию. Обычно данное состояние проходит самостоятельно через две недели после выздоровления. Но может и не пройти — если вы перенесли инфекцию на ногах или ваши нагрузки были чрезмерными после выздоровления.