Мозг скрывает источник долголетия и молодости, показали исследования

Неврологи открыли удивительные свойства стволовых клеток головного мозга. Оказывается, они омолаживают, продлевают жизнь и тормозят старение. Данные клетки нашли в гипоталамусе (вырабатывает сигнальные молекулы и регулирует гормоны). Согласно исследованию Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, забирая клетки из гипоталамуса, возможно обратить ход времени вспять.Исследование грызунов показало: когда животным вводили вирусы, убивающие стволовые клетки, они быстрее старели, у них ухудшалась память, снижалась мышечная сила, выносливость и координация. В итоге они раньше умирали. Также ученые вводили стволовые клетки, забранные у новорожденных мышат, взрослым особям. Это позволяло увеличить продолжительность жизни на 10% и улучшить когнитивные способности животных.Стволовые клетки вырабатывают молекулы мРНК, помогающие регулировать экспрессию генов в спинномозговой жидкости. Следовательно, когда ученые вводили клетки в мозг зрелых мышей, молекулы мРНК начинали тормозить снижение когнитивных способностей и тормозить развитие мышечной дистрофии.