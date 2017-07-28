Мозг скрывает источник долголетия и молодости, показали исследования
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Исследование грызунов показало: когда животным вводили вирусы, убивающие стволовые клетки, они быстрее старели, у них ухудшалась память, снижалась мышечная сила, выносливость и координация. В итоге они раньше умирали. Также ученые вводили стволовые клетки, забранные у новорожденных мышат, взрослым особям. Это позволяло увеличить продолжительность жизни на 10% и улучшить когнитивные способности животных.
Стволовые клетки вырабатывают молекулы мРНК, помогающие регулировать экспрессию генов в спинномозговой жидкости. Следовательно, когда ученые вводили клетки в мозг зрелых мышей, молекулы мРНК начинали тормозить снижение когнитивных способностей и тормозить развитие мышечной дистрофии.
LentaInform
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