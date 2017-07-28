Эксперты выяснили, многие ли россияне склонны к болезни Альцгеймера
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Нарушения в переработке старых молекул этого белка, связанные с мутациями в определенных генах, приводят к появлению бета-амилоидных бляшек и смерти нейронов. Так, мутация APOE4 (есть примерно у 10% жителей Земли) повышает риск болезни Альцгеймера в три раза. Две копии мутировавшего гена APOE повышают риск в 12 раз. Российские генетики проверили, как часто подобные мутации встречаются среди россиян. В целом анализу подверглись геномы 2500 человек.
Примерно пятая часть обследованных людей была обладателями мутаций, повышающих вероятность развития болезни в пять раз, и еще 3% были носителями "двойного" варианта APOE4, наличие которого повышает риск более чем в 10 раз. Три четверти жителей России и ближнего зарубежья в группе носителей "нейтрального" варианта гена APOE, который не увеличивает и не уменьшает вероятность развития болезни, а 2% обладают генотипом e2/e2, который снижает риск приобретения недуга.
Listis
LentaInform
СМИ2
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