Эксперты выяснили, многие ли россияне склонны к болезни Альцгеймера

Около 20% россиян имеют генетические вариации, повышающие риск развития болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. К счастью, есть основания полагать, что через 20-30 лет появятся лекарства, способные продлить активную жизнь пациента более чем на 20 лет. Характерное явление для болезни Альцгеймера - скопление в мозге бета-амилоидного белка. Он образуется из остатков другого белка, который участвует в починке поврежденных нейронов и формировании связей между ними.Нарушения в переработке старых молекул этого белка, связанные с мутациями в определенных генах, приводят к появлению бета-амилоидных бляшек и смерти нейронов. Так, мутация APOE4 (есть примерно у 10% жителей Земли) повышает риск болезни Альцгеймера в три раза. Две копии мутировавшего гена APOE повышают риск в 12 раз. Российские генетики проверили, как часто подобные мутации встречаются среди россиян. В целом анализу подверглись геномы 2500 человек.Примерно пятая часть обследованных людей была обладателями мутаций, повышающих вероятность развития болезни в пять раз, и еще 3% были носителями "двойного" варианта APOE4, наличие которого повышает риск более чем в 10 раз. Три четверти жителей России и ближнего зарубежья в группе носителей "нейтрального" варианта гена APOE, который не увеличивает и не уменьшает вероятность развития болезни, а 2% обладают генотипом e2/e2, который снижает риск приобретения недуга.