Система аккредитации врачей в РФ будет соответствовать международным стандартам

В течение нескольких лет в России будет внедрена система аккредитации врачей, соответствующая мировым стандартам, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова по итогам заседания президиума Совета по стратегическому развитию.Министр заявила, что планируется полный переход на допуск к профессиональной деятельности посредством аккредитации. «Аккредитация проводится по международному стандарту – ОСКЭ. Точно такую проводят в Америке и Европе», - отметила Скворцова. Аккредитация будет состоять из трех экзаменов: ЕГЭ по медицине по соответствующему профилю, экзамен ОСКЭ (оценка навыков и умений соответствии с конкретной специальностью) и экзамен на клиническое мышление, решение ситуационных задач.«Сейчас у нас есть договоренность на уровне Всемирной организации здравоохранения: когда мы закончим включение всех в аккредитацию (а всех – это значит 1,9 млн человек, работающих в системе, с высшим и средним специальным образованием), мы перейдем на систему взаимообращения нашими специалистами, дипломами и аккредитационными листами с другими странами. Это знаково и значимо, потому что уровень должен быть либо международный, либо никакой. Это понятно. Не бывает каких-то национальных уровней, уровень всегда должен соответствовать лучшим мировым стандартам», - сказала Скворцова.Министр напомнила, что внедрение аккредитации началось еще в прошлом году, когда ее прошли 7,5 тыс. выпускников по двум медицинским специальностям (фармация и стоматология). В этом году аккредитацию пройдут выпускники по всем восьми базовым специальностям из группы «Здравоохранение и медицинские науки» - это более 32,5 тыс. выпускников медвузов.«С 2019 года подключаются все, кто оканчивает ординатуру, то есть узкие специалисты по более чем 60 специальностям, – это ещё 15 тыс. человек. Дальше, с 2020 года, мы должны подхватить тех, кто проходит раз в пять лет реаккредитацию», - сообщила глава ведомства. Она добавила, что когда система заработает полностью ежегодно аккредитацию будут проходить 150 тыс. человек и около 350 тыс. человек – реаккредитацию.