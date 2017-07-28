Америка не смогла полностью избавиться от вируса Зика

В Америке зафиксирован первый случай заболеваемостью вирусом Зика за 2017 год. Житель Техаса столкнулся с этим вирусом после того, как был укушен местными москитами.В Техасе зафиксирован первый в Америке случай заболеваемости вирусом Зика за 2017 год. Местные власти заявили, что мужчина из долины Рио-Гранде, которая находится неподалеку от мексиканской границы, столкнулся с этим вирусом на территории США. Он не покидал пределов своего штата или страны в течение этого года. Мужчина, чье имя не называется, в настоящее время не опасен в плане передачи вируса Зика другим людям, поскольку тесты показали, что вирус более не активен в его крови. Однако обследование продемонстрировало наличие антител к вирусу, и это может продолжаться в течение многих месяцев после проникновения опасного патогена в организм.Распространяемый москитами вирус стал представлять опасность для человечества в прошлом году, когда в Южной Америке отмечались многочисленные случаи заражения, а также появления на свет младенцев с тяжелыми родовыми дефектами и особенно микроцефалией, то есть аномально маленьким размером головы. В прошлом году сообщалось о более чем 5 000 заражённых, при этом 224 заражения были зафиксированы на территории США, если верить статистике Центра по контролю и предупреждению заболеваний. В конце 2015 года долина Рио-Гранде стала эпицентром вируса, здесь было зафиксировано сразу 6 случаев. Однако в последние месяцы никаких заражений не отмечалось, и местные власти надеялись, что опасных москитов на территории штата нет.Теперь жителям напоминают о самых распространённых симптомах заражения вирусом Зика вроде сыпи, жара, боли в суставах и покраснений в глазах. Людей призывают проходить через тесты, если у них имеется сыпь и ещё один из этих симптомов. Для снижения опасности заражения всем людям, и особенно представительницам прекрасного пола, рекомендовано использовать средства против насекомых, не оставлять открытые источники воды рядом с домом, а также носить одежду с длинными рукавами.