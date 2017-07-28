Россиянина спасли от гигантской опухоли в 37 кг

Огромную липосаркому, выросшую в животе мужчины, удалили хирурги из Ростовского научно-исследовательского онкологического института. Удивительно, но их пациент три года не обращался к врачам, видя, как увеличивается его тело.Ростовским врачам пришлось постараться, чтобы удалить образование, разросшееся до огромных объемов примерно 60 на 60 см и весом 37 кг. По словам медиков, гигантская опухоль изменила их подопечному анатомию брюшной полости, оттеснив с мест нормального расположения правую почку и тонкий кишечник.Во время операции врачи не только вырезали новообразование, но и вернули нормальный вид внутренним органам. Помимо этого, пациенту пришлось удалять излишки тканей на животе – эта работа была выполнена пластическим хирургом.Липосаркома, с которой пришлось побороться медикам, образуется из жировой ткани и чаще всего встречается именно у мужчин. В данном случае у пациента наблюдалась липосаркома забрюшинного пространства, которая имеет свойство долго протекать практически бессимптомно, выражаясь разве что в увеличении веса.Оказавшийся на операционном столе пациент еще три года назад заметил, что его живот стал расти, но за медипомощью так и не обратился. Почему мужчина повел себя таким образом, не сообщается. К врачам он пришел только когда в его теле вырос настоящий гигант, едва не раздавивший ему важнейшие внутренние органы.