Почему беременность повышает сердечно-сосудистый риск

Данные, представленные на конференции по экспериментальной биологии (Вашингтон, DC), могут пролить свет на причины повышения сердечно-сосудистого риска с каждой последующей беременностью. Лабораторные исследования показали, что повторные беременности приводят к стойким нарушениям регуляции сердечно-сосудистой системы из-за изменений структуры сосудов и функции эндотелия.Ученые из Университета Альберты (Эдмонтон, Канада), предположили, что причины повышения сердечно-сосудистого риска у повторно родящих женщин аналогичны. По данным эпидемиологических исследований, повторные беременности ассоциируются с ростом этого риска, однако причина этого явления по-прежнему неясна. Д-р Susan Kaufman и ее коллеги изучили реакцию на внутривенные инфузии фениладреналина (вазоконстриктора, сходного по эффекту с адреналином) и на острый стресс (поток сжатого воздуха в течение 10 сек) у лабораторных животных — крыс, несколько раз производивших потомство и никогда не рожавших.Оказалось, что первые более чувствительны к фениладреналину и стрессовому воздействию: вазоконстрикторный эффект у них был более выражен, при одинаковой частоте сердечных сокращений. Следовательно, у неоднократно рожавших мышей было повышено периферическое сосудистое сопротивление. Кроме того, их изолированные брыжеечные артерии были более чувствительны к фениладреналину и менее эластичны. Эти различия оказались эндотелий-зависимыми, поскольку после удаления эндотелия они исчезали. Хотя артериальное давление в покое было одинаковым в обеих группах, ответ повторно рожавших животных на стресс и стрессовые гормоны был более выражен — отчасти за счет констрикции брыжеечных сосудов. По мнению авторов, это приводит к преходящим, а затем — и к хроническим стресс-индуцированным повышению общего периферического сопротивления и постнагрузки на сердце. Возможно, это связано с гормональной перестройкой организма после беременности — в частности, со снижением плазменных уровней пролактина и эстрогена.