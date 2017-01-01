Канадские ученые нашли замену антибиотикам
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Ее специалисты используют небольшой пептидный фрагмент, который имеется у некоторых сигнальных белков, таких как факторы роста. Проведенные эксперименты показали, что усовершенствованные антитела с этим фрагментом могут проникать в любые клетки, но накапливаются там, где для них есть мишени.
Рассказывая о технологии, которая разрабатывается в компании, ее президент Чарльз Морган (Charles Morgan) отметил: «Большинство значимых целей для болезни находятся внутри клеток». Ожидается, что такие супер-антитела будут куда более специфичными по отношению к вирусам и бактериям, чем традиционные антимикробные препараты, а также менее токсичными.
Как указали авторы, у технологии может быть и другое применение. В эксперименте им удалось создать белок, который проникал внутрь лейкоцитов, блокировал активность одного из ферментов, который вызывает апоптоз – программируемую гибель клеток. Таким образом, супер-антитела смогут помочь и при многих заболеваниях с таким механизмом повреждения, например, при инфаркте и инсульте.
LentaInform
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