Названы самые вредные продукты для пищеварения

Не лучший вариант для здоровья.Запор, понос, вздутие живота и другие признаки нарушения пищеварения могут быть симптомами болезней желудочно-кишечного тракта. Но очень часто появление этих неприятностей провоцируют наши любимые продукты.Давайте разберемся, какие продукты вредны для пищеварения.Выпечка из муки высшего сортаБулочки, кондитерские изделия из песочного и слоеного теста – любимые продукты многих из нас. Иногда даже опасение за фигуру не может удержать человека от желания лакомиться ими каждый день. Но выпечка из муки высшего сорта может быть причиной запора. В норме в кишечник поступают вещества, которые формируют большой пищевой комок, и он легко передвигается. Но мучное и сладкое легко усваиваются и перевариваются. Эти любимые продукты не создают пищевого комка, и организму не хватает объема, чтобы кишечник физически проталкивал еду.Продукты питания в фастфудахФастфуд объединяет в себе мучную и жареную пищу, а поэтому с удвоенной силой провоцирует нарушение пищеварения. Жареная пища содержит слишком много жира, который не может быть нормально переработан пищеварительной системой. Злоупотребление жирными продуктами питания фастфуда может стать причиной диареи. Расстройство пищеварения также провоцируют жирные фастфудовские соусы и десерты. Так что забудьте о гамбургерах, пицце и других любимых продуктах «быстрой еды», если после посещения фастфуда у вас появляются симптомы нарушения пищеварения. Домашних слишком жирных блюд это тоже касается.Молоко и молочные продуктыБесспорно, молочные продукты – это часть здорового питания. Но у некоторых людей молоко и молочные продукты могут стать причиной диареи, газов и других симптомов расстройства пищеварения. Это связано с непереносимостью лактозы (сложный сахар, содержащийся в молоке и молочных продуктах) и обусловлено недостаточностью фермента лактазы. Лактазная недостаточность может быть врожденной. Она часто появляется у людей после перенесенных заболеваний ЖКТ и операций на кишечнике и желудке. В этом случае человеку стоит повременить с любимыми продуктами на основе молока, пока работа фермента не восстановится.ШоколадЭто – любимый продукт многих из нас, независимо от пола и возраста. Но пристрастие к нему может быть причиной запора. Шоколад содержит вещества, которые в некоторой степени тормозят и парализуют мускулатуру кишечника, что мешает ему своевременно опорожниться. Если вы страдаете от хронических запоров или синдромов раздраженного кишечника, воздержитесь от употребления шоколада.Газированные напиткиОни стимулируют избыточную выработку желудочной кислоты, что способствует появлению симптомов расстройства пищеварения. Кроме того, в газированных напитках в качестве подсластителя используется фруктоза, которая обладает слабительным эффектом.Если вы ограничили себя в этих продуктах, а симптомы расстройства пищеварения не проходят, рекомендуем вам обратиться за консультацией к терапевту или гастроэнтерологу. Ведь нарушение стула, боль в животе и метеоризм могут указывать на то, что у вас развилось заболевание пищеварительной системы.