Дынная диета для быстрого и эффективного результата

Соблюдение дынной диеты дает заметный и очень быстрый результат. Хотя она является монодиетой, именно поэтому срок применения такого рациона должен быть ограниченным – в основном от одного до семи дней. Если придерживаться этой диеты неделю, то можно легко потерять до пяти килограмм.Особенности дынной диеты:Дыня очень хорошо насыщает желудок и создает ощущение сытости, которое сохраняется длительное время, и потому вы не будете испытывать чувства голода.В дыне содержится очень большое количество клетчатки растительного происхождения, которая способствует оздоровлению пищеварительной системы, помогает очистить наш организм от шлаков, излишних солей и токсинов. Дыня способствует омоложению, придает дополнительной энергии, повышает жизненный тонус.Она служит естественным расщепителем жира, способствует выводу из нашего организма тяжелых животных жиров и вредного холестерина, предотвращает развитие атеросклероза.Меню дынной диетыЕжедневное меню при соблюдении дынной диеты состоит из 1-1,5 килограмм дыни. Перед употреблением дыню нужно очистить и разделить на пять частей по количеству приемов за день. Кушать надо через одинаковые промежутки по времени.Во время перерывов между едой пьют обычную негазированную воду или же травяной чай. В день следует выпивать около двух литров жидкости. Чай можно делать из любимых трав. Рекомендуется отдавать предпочтение успокоительным травам, которые помогут избежать излишнего стресса, который неизбежно возникает во время применения монодиет.Также очень полезен для вас будет чай из шиповника, который обладает большим количеством витамина С и природными биофлавонидами, что способствует значительному укреплению естественного иммунитета нашего организма.Как выбрать дынюЧтобы диета прошла успешно, нужно уделить большое внимание качеству продукта. Так, дыня должна быть обязательно спелой. Существует несколько простых способов для проверки степени зрелости дыни. Можно просто постучать по ней. И если при этом издаваемый звук окажется глухим, то эта дыня, скорее всего, будет спелой и, соответственно пригодной для диеты.Если дыня спелая, то она обладает сильным и приятным запахом. Проверьте поверхность плодов на отсутствие гнили и общую целостность. Не стоит брать дыни, которые имеют вмятины, так как они часто очень горчат. Будет лучше, если вы решитесь на дынную диету летом, в июле или августе, потому что в это время всегда появляется большущий выбор разнообразных сортов дынь.Дыня обладает довольно выраженным мочегонным эффектом, поэтому желательно, чтобы последний прием пищи происходил примерно в шесть-семь часов вечера, чтобы была возможность спокойно поспать, не бегая постоянно в туалет.Кроме обычной диеты можно использовать дыню и для проведения разгрузочного дня. Для этого нужно выбрать один день, желательно выходной, и в течение него постепенно съесть один килограмм дыни. Объем выпитой жидкости при этом должен быть около двух литров. За сутки можно сбросить около одного килограмма веса. И если организовывать такой день каждую неделю, то за два месяца можно без проблем избавиться от пяти-шести лишних килограмм. Дынную диету не рекомендуют больным диабетом. Перед тем, как приступить к этой диете советуем проконсультироваться с соответствующим специалистом.