Как не отравиться ранними арбузами?

Российские санитарные врачи отреагировали на открытие сезона бахчевых, дав советы о том, как уберечь себя от отравления ранними арбузами. В частности, в Роспотребнадзоре считают обязательным мытье этих ягод с мылом.Арбузы чрезвычайно полезны для организма, но отравиться ими сейчас легко как никогда. В идеале, считают специалисты, с их покупкой стоит повременить. Намного безопаснее лакомиться арбузами, начиная с середины августа, когда идет массовое созревание.Ни в коем случае нельзя брать хоть как-то поврежденные или надрезанные арбузы – в противном случае в организм могут проникнуть вредные бактерии, в том числе сальмонеллы. Также не нужно покупать бахчевые на развалах вдоль автодорог, отметили эксперты. Плоды при этом могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.По словам медиков, качественный созревший арбуз при сдавливании издает приглушенный треск. Кроме того, на его кожуре должны быть ярко выражены полосы. Еще один нюанс: на одной из сторон арбуза должно находиться желтоватое пятно – знак долгого созревания на земле, а не с помощью нитратов.В свою очередь, в рекомендациях, распространенных Роспотребнадзором, говорится, что дома ягоду нужно обязательно помыть с использованием мыла.