Медики заявили, что рак создали сами люди

Масштабное исследование мумий и ископаемых, которым занимались ученые из Манчестерского университета (Великобритания), завершилось вердиктом научных работников о том, что рак является болезнью, созданной человеком.Специалистами были изучены образцы тканей сотен египетских мумий, а также костей неандертальцев, сохранившихся до наших дней. В итоге исследователи пришли к заключению о том, что раковые опухоли крайне редко возникали в те времена, когда загрязнение окружающей среды и неправильное питание не были широко распространенными проблемами.В частности, в период расцвета Древнего Египта в папирусных текстах уже упоминались заболевания, напоминающие рак, напомнили ученые. Однако, по их мнению, в реальности это были не болезни онкологического характера, а проказа или варикоз. Генетический анализ тканей египетских мумий показал: хотя опухоли и должны были сохраниться лучше здоровых фрагментов за счет мумификации, лишь в одном случае ученые зафиксировали признаки рака.Практически тот же результат дало изучение тысяч костей неандертальцев.В эпоху Древней Греции врачи уже обладали способностями различать не просто раковые опухоли, но и дифференцировать злокачественные и доброкачественные новообразования.«Древние греки стали первыми, определившими различие между доброкачественными и злокачественными опухолями. При этом не совсем понятно, оказалось ли это связано с тем, что раковые заболевания участились, или же просто медицина обогатилась новые сведениями», - прокомментировал данный исторический факт профессор Манчестерского университета Майкл Зиммерман.Ученые установили, что количество врачебных отчетов об определении опухолей резко выросло только в последние 200 лет. Этот фактор они связывают исключительно с особенностями искусственно созданной людьми цивилизации, а не какими-то объективными причинами.«Рак – болезнь, созданная человеком и спровоцированная излишествами современной жизни. В природе нет ничего такого, что могло бы привести к развитию рака», - констатировали авторы проекта.