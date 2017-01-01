Школьный спорт улучшает здоровье и настроение подростков

Участие в спортивных играх и занятия физкультурой в школе полезны для подростков: и физически, и социально, и умственно, в соответствии с исследованием Университета Западной Виржинии /США/.Педиатры отметили, что ученики средних классов, которые физически активны и играют в школьных спортивных командах, более удовлетворены своей жизнью и чувствуют себя здоровее.Авторы изучили связь между физической активностью, удовлетворенностью жизнью и самооценкой самочувствия среди учащихся 12-14 лет. Отмечено, что у мальчиков и девочек участие в активной спортивной деятельности в школе положительно влияет на личное благополучие и общее здоровье, особенно при играх в командные виды спорта. Кроме того, мальчики в 5 раз чаще, а девочки в 30 раз более вероятно описали свое здоровье как удовлетворительное и плохое, если не участвовали в командных видах спорта. Врачи сделали вывод, что школьный спорт имеет важное значение для физического и психо-эмоционального развития подростков.