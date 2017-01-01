Марганец в питьевой воде снижает интеллект детей

Дети, подвергающиеся воздействию высоких концентраций марганца в питьевой воде, испытывают ухудшение интеллекта и умственных способностей, обнаружили канадские учёные Университета Квебека и Университетской больницы Святой Жюстины.Марганец - металл, найденный естественным образом в почве и в определённых условиях присутствующий в грунтовых водах. В ряде регионов Квебека и Канады и в других частях мира подземные воды содержат высокие уровни марганца. Специалисты решили выяснить потенциальные риски воздействия марганца в питьевой воде в Северной Америке, набрав для обследования 362 детей в возрасте от 6 до 13 лет, проживающих в домах, получающих грунтовые воды из индивидуальных или общественных скважин.В каждой пробе водопроводной воды были оценены концентрации марганца, а также железа, меди, свинца, цинка, мышьяка, магния и кальция. У каждого ребёнка протестировали познавательные, двигательные и поведенческие навыки. Медики зафиксировали значительный дефицит коэффициента умственного развития у детей, потребляющих питьевую воду с высокими показателями марганца, независимо от других факторов риска.