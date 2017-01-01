Новая технология поможет победить преждевременное старение
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Исследователи сфокусировались на теломерах - защитных элементах хромосом, длина которых уменьшается по мере старения. У детей с прогерией теломеры укорочены. Ученые предположили, что восстановление длины теломеров положительно повлияет на работу клетки, ее способность к делению и реакцию на стресс.
Специалисты прибегли к РНК-терапии. Они доставляли РНК в клетки, которые запускали выработку теломеразы - фермента, способного восстанавливать длину теломеров. Благодаря присутствию этого фермента в клетке в течение нескольких дней функционирование клеток существенно улучшалось. Кроме того, увеличивалась продолжительность жизни клеток.
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