Новая технология поможет победить преждевременное старение

Сотрудники Хьюстонского методистского исследовательского института разработали технологию, обращающую вспять процесс старения клеток. Специалисты искали лекарство от прогерии - редкого генетического заболевания, характеризующегося преждевременным старением организма. Дети с прогерией умирают от инфарктов и инсультов в возрасте 13-15 лет.Исследователи сфокусировались на теломерах - защитных элементах хромосом, длина которых уменьшается по мере старения. У детей с прогерией теломеры укорочены. Ученые предположили, что восстановление длины теломеров положительно повлияет на работу клетки, ее способность к делению и реакцию на стресс.Специалисты прибегли к РНК-терапии. Они доставляли РНК в клетки, которые запускали выработку теломеразы - фермента, способного восстанавливать длину теломеров. Благодаря присутствию этого фермента в клетке в течение нескольких дней функционирование клеток существенно улучшалось. Кроме того, увеличивалась продолжительность жизни клеток.