Расстройство вкуса - одна из причин набора веса

Ученые из Корнелльского университета выяснили: снижение чувствительности к сладкому вкусу повышает тягу к сладким продуктам. При уменьшении чувствительности к сладкому вкусу на каждые 20% в рационе людей сахара становится больше на одну чайную ложку.В исследовании принял участие 51 здоровый доброволец. На четырех встречах с исследователями участники пили чай с разными концентрациями Gymnema sylvestre. Данное растение временно снижает чувствительность к сладкому вкусу. Затем добровольцам предлагали добавить в пищу столько сахара, сколько им хотелось.Исследование показало: у людей со сниженной чувствительностью к сладкому вкусу повышалась тяга к сахару. Снижение чувствительности к сладкому вкусу на каждые 20% приводило к тому, что участники добавляли в пищу дополнительную чайную ложку сахара. По мнению специалистов, из-за сниженной чувствительности с сладкому люди могут набирать вес.