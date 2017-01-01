Расстройство вкуса - одна из причин набора веса
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В исследовании принял участие 51 здоровый доброволец. На четырех встречах с исследователями участники пили чай с разными концентрациями Gymnema sylvestre. Данное растение временно снижает чувствительность к сладкому вкусу. Затем добровольцам предлагали добавить в пищу столько сахара, сколько им хотелось.
Исследование показало: у людей со сниженной чувствительностью к сладкому вкусу повышалась тяга к сахару. Снижение чувствительности к сладкому вкусу на каждые 20% приводило к тому, что участники добавляли в пищу дополнительную чайную ложку сахара. По мнению специалистов, из-за сниженной чувствительности с сладкому люди могут набирать вес.
LentaInform
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