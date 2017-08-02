Морщины будут лечить татуировками

Технология PowerTattoo от израильской компании Power Paper предусматривает внедрение ионизированных пигментов в поверхностный слой кожи под действием специального электронного прибора-заплатки, который можно применять самостоятельно.Используемая краска нетоксична и не вызывает аллергию. Сам процесс печати рисунка, требующий 20 мин., безболезненный и мягкий. Авторы технологии предполагают, что она будет использоваться не только для нанесения тату, но и для создания цветных рисунков «долгоиграющей» несмываемой косметики.Аналогичные принципы используются в продукте под названием PowerCosmetics. Эти электронные пластыри-заплатки уже продемонстрировали интересные результаты в деле сокращения морщин, отбеливания кожи и других аналогичных косметических задачах