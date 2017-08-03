Лук замедляет старение мозга
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По словам ученых, попадая с кровью в мозг, соединения серы омолаживают его клетки и стимулируют их работу. Результатом становится восстановление памяти, а также повышенная восприимчивость положительных эмоций.
Специалисты рекомендуют употреблять растертый в кашицу лук с медом в пропорции 1:1. Средство помогает людям преклонного возраста, предрасположенным к склерозу.
Listis
LentaInform
СМИ2
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