Лук замедляет старение мозга

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Японские специалисты утверждают, что содержащиеся в луке активные и легко усваиваемые организмом соединения серы очищают мозг, таким образом замедляя его старение.

По словам ученых, попадая с кровью в мозг, соединения серы омолаживают его клетки и стимулируют их работу. Результатом становится восстановление памяти, а также повышенная восприимчивость положительных эмоций.

Специалисты рекомендуют употреблять растертый в кашицу лук с медом в пропорции 1:1. Средство помогает людям преклонного возраста, предрасположенным к склерозу.
Listis
LentaInform
СМИ2

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