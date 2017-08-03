Хронический панкреатит: что не стоит оставлять без внимания

К сожалению, панкреатит – достаточно частое воспалительное заболевание. Сбой в работе поджелудочной железы по доставке в двенадцатиперстную кишку панкреатического сока, содержащего пищеварительные ферменты, и выработке гормона инсулина может привести к нарушениям в обмене веществ. Как результат может развиться сахарный диабет.Хронический панкреатит тесно связан с образом жизни человека, его привычками и пищевыми предпочтениями. Самым главным неблагоприятным фактором, вызывающим застой пищеварительных ферментов и самопереваривание железистой ткани, является алкоголь. Таким образом, частое употребление спиртных напитков, особенно в сочетании с жирной, жареной, насыщенной специями и экстрактивными веществами пищей, неизбежно ведёт к хроническому панкреатиту.Ожирение, неправильное питание, наличие язвенной болезни 12-перстной кишки или желудка – вот далеко неполный перечень основных причин хронического панкреатита. Причиной вторичного панкреатита может явиться язвенная болезнь желудка, ДПК, желчнокаменная болезнь, при которой панкреатический проток сдавливается камнем, или в результате сильного воспалительного отёка.Что бы ни явилось главным фактором развития заболевания, у больного появляются боли в эпигастральной области, в левом подреберье, с иррадиацией в спину. Характерным является опоясывающий характер болей. Вследствие недостаточного поступления ферментов и плохого переваривания пищи, у больного начинается диарея, или так называемый «панкреатический понос». Его частота определяется степенью поражения поджелудочной железы и бывает несколько раз в сутки. Характер стула типичен – это неоформленный кал в виде жирной субстанции довольно объёмной по количеству.Хронический панкреатит считается преимущественно воспалительным заболеванием поджелудочной железы, при котором происходят структурные изменения ткани органа.В периоде начала заболевания, который обычно длится десятилетиями, человек испытывает только периодические болевые ощущения, возникающие спустя 15 минут после еды и длятся от нескольких часов до нескольких суток.В основном появление характерных болей провоцируется чрезмерным употреблением жирной, жареной пищи, алкоголем или обилием газированных напитков, а также шоколада, кофе. Хуже всего приходится человеку, если произошел прием большого количества различных блюд одновременно.При болях также могут быть диспепсические расстройства, такие как рвота, тошнота, хроническая диарея, вздутие живота, похудание.В случае длительного существования хронического панкреатита начинает разрушаться структура ткани железы, сокращается выработка ферментов и гормонов, постепенно формируется секреторная недостаточность.Также для хронического панкреатита характерна незначительная желтушность кожи, склер, она бывает не у всех и также может периодически исчезать.На поздних стадиях панкреатита, когда железа начинает атрофироваться, может развиться сахарный диабет.Если не предпринимать никаких усилий по лечению заболевания, панкреатит приведет к похуданию, изменению кожи, волос, ногтей, в виде сухости, трофических нарушений, ломкости, тусклости. Недостаток витаминов, наблюдаемых из-за хронических поносов способствует анемии (малокровию), остеопорозу (нехватке кальция и ломкости костей), перебоям в сердце вследствие снижения уровня калия в плазме крови.