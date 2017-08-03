В США появилась новая терапия миелоидного лейкоза
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Новый лекарственный препарат разработки компании Celgene появится на рынке под торговым наименованием Айдифа (Idhifa). Эффективность средства оценивалась в клинических исследованиях при участии 199 пациентов, прошедших диагностику на мутацию IDH2 с помощью RealTime IDH2. В Celgene рассказали, что энасидениб стал первым зарегистрированным FDA препаратов для лечения пациентов с мутацией IDH2, отмечаемой у 8-19% больных миелоидным лейкозом
Энасидениб является мощным селективным ингибитором изоцитратдегидрогеназы-2, подавляющим некоторые ферменты, отвечающие за опухолевый рост. Ожидаемая стоимость месячного курса составит 24,87 тыс. долларов, средняя продолжительность лечения в клинических исследованиях была 4,3 месяца.
LentaInform
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