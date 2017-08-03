Кардиологи Приамурья будут получать данные о здоровье пациентов дистанционно

В Амурской области впервые появилась система удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов с имплантированными кардиологическими устройствами. Пока она работает только в одной клинике, но планируется внедрить ее в будущем в остальные медучреждения.Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Оборудование CareLinkExpress устанавливают в клинике кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии. Теперь пациенты с кардио-имплантами могут самостоятельно передать данные о состоянии своего здоровья врачу без необходимости занимать очередь на прием. «Для этого им нужно подойти к специально оборудованной стойке CareLinkExpress, размещенной на базе поликлиники. Автомат за считанные минуты снимает показатели с имплантированного устройства и отправляет их лечащему врачу», — говорится в сообщении правительства области.Пока эта система работает только в клинике кардиохирургии в Благовещенске, в дальнейшем ее внедрят в других областных медучреждениях.