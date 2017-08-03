Этот фрукт особенно полезен для сердечно-сосудистой системы
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Как известно, эти элементы улучшают работу не только головного мозга, но и в целом укрепляют стенки сосудов.
Если у вас нарушен обмен веществ или анемия, персики просто необходимы в вашем рационе. Ведь в них так много железа - практически главного элемента человеческой крови. Ежедневное употребление персиков помогает снять и нервное напряжение. Также они рекомендованы беременным и детям.
Если вы любите радовать свою кожу - из персиков можно делать маску для лица - кожа будет упругой и в тонусе.
Однако, они вредны диабетикам и людям с легковозбуждаемой психикой, поскольку в плодах этого вкусного фрукта содержится много сахара и по своей сути он является тонизирующим средством. Также стоит помнить, что персики имеют слабительный эффект поэтому больше 5-8 штук в день употреблять не рекомендуется.
LentaInform
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