Виагра помогает уменьшить опухоль при раке простаты
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Традиционным химиотерапевтическим средством против рака простаты является доксорубицин, пишет издание. Однако его применение вредно сказывается на сердце, вызывая необратимые повреждения.
Команда ученых из Университета Виржинии в течение последних 15 лет пыталась найти препарат, который бы предотвращал повреждение сердца без ущерба для эффективности доксорубицина. Как доказали эксперименты, использование Виагры позволяло не только уменьшить опухоль, но и защитить сердце.
LentaInform
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