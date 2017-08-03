Виагра помогает уменьшить опухоль при раке простаты

Виагра, известная, как лекарство для улучшения потенции, может также быть использована для лечения рака предстательной железы, считают ученые. Лабораторные испытания на мышах показали: применение Виагры способно уменьшить размер опухоли, снижая при этом негативное побочное воздействие химиотерапии.Традиционным химиотерапевтическим средством против рака простаты является доксорубицин, пишет издание. Однако его применение вредно сказывается на сердце, вызывая необратимые повреждения.Команда ученых из Университета Виржинии в течение последних 15 лет пыталась найти препарат, который бы предотвращал повреждение сердца без ущерба для эффективности доксорубицина. Как доказали эксперименты, использование Виагры позволяло не только уменьшить опухоль, но и защитить сердце.