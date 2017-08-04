Комбуча и куркума: тренды в здоровом питании

По прогнозу Euromonitor, глобальный рынок продуктов для здоровья, в том числе функциональных, гипоаллергенных, органических и т. п., в 2017 году оценивается в 38 миллиардов долларов.Это отражение мирового потребительского тренда – укрепления здоровья и предупреждения болезней с помощью корректировки рациона питания. Сегодня около 30% мировых продовольственных компаний инвестируют в здоровые продукты: этот сегмент растет значительно быстрее других.Что такое функциональное питание? Почему обычное питание – не функциональное? На самом деле, любая еда может быть функциональной, поскольку содержит полезные витамины, нутриенты, отмечает в своем блоге Иван Сидорок. Однако раньше люди ели больше, поскольку двигались в разы активней, и не забудем, что и в целом жили гораздо меньше. Сейчас матрица здоровья драматически меняется. Мы больше сидим, едим на ходу, однако еды по объему и калорийности нам надо значительно меньше (иначе – ожирение, в обычном режиме нельзя расходовать 4 тыс ккал за день, как расходовали люди несколько столетий назад). И не забудем, что живем значительно больше – поколение, кому сейчас 30, имеет все шансы дожить не до среднестатистических 70-80 лет, а до 100. Организм к этому не очень приспособлен исторически, раньше столетние люди были уникумами, скоро это станет нормой – в моменте мы учимся долго жить, и важно еще жить качественно, без болезней, до последнего сохраняя здоровье тела и ума. Функциональная еда нам помогает получать необходимые нутриенты, и отчасти становится медикаментом — и способом заботиться о том, чтобы наша жизнь была здоровой максимально долго, так что это еще и задел на будущее.А вот какие тренды в функциональном питании обозначают аналитики на 2017 год.Сокращение содержания сахара в продуктах. Его все меньше и меньше. Важная причина, почему нет: в нем есть польза (быстрая энергия, комфортный вкус еды), но в больших дозах он способствует воспалительным процессам (а по последним научным данным, все, например, онкозаболевания происходят по схеме воспалительных процессов).Больше куркумы. Этой специи предсказывают самый сильный рост. Она будет часто вам встречаться в новых продуктах. Куркума – главный герой «противоспалительной диеты", и хорошая защита иммунитета. Ищите в этом году в хороших кофейнях латте с миндальным молоком и куркумой – этот тренд уже начался в Европе и Америке, и должен быстро дойти и до России.Меньше молока. Его заменяют соевым, миндальным, кокосовым молоком.Больше бобов и круп с высоким содержанием белка. Чтобы получать белки, но уменьшить потребление мяса, предводители движения за функциональное питание рекомендуют включать больше чечевицы и бобовых в рацион. Производители еды реагируют: появились очень вкусные снеки на основе гороха и чечевицы, с основой из круп вроде киноа: ждите в небольших магазинах здорового питания такие снеки и российского производства – наши стартаперы реагируют на тренды теперь довольно быстроПробиотики и комбуча. Большой тренд в рамках темы здорового, функционального питания — продукты, улучшающие пищеварение – безглютеновые и безлактозные, а также содержащие пробиотики. Это станет почти повсеместным. Это, например, дрожжевые напитки вроде комбучи, содержащие натуральные пробиотики: кто не знаком с комубчей – это напиток вроде привычного в советские времена гриба. Рынок дрожжевых напитков только в США достиг уже почти 1 млрд долл в год. Комбучу, например, нутриционисты рекомендуют пить каждый день вместо свежих соков – и особенно рекомендуют уходить от фруктовых свежевыжатых миксов: в них тот самый сахар, с которым теперь принято воевать.