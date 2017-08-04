10 причин, почему изменяют мужчины и женщины

Очень часто психологи возлагают ответственность за измену мужчины на так называемый «ген измены», биологическую запрограммированность на полигамию, которая, объясняя измену как один из способов обеспечения изменчивости вида. Однако женская измена не объясняется биологической предрасположенностью, так как именно женщины отвечают за сохранность признаков вида и его выживание. Тем не менее, около 25% женщин изменяют мужчинам в фантазиях, а 50 % делают это в реальности.Так что же толкает на измену мужчин и женщин? По мнению психологов, их измены провоцируют следующие факторы:1.Новое увлечение.Часто бывает так, что мужчина или женщина вступают в брак не испытывая чувства любви. Их толкает на это обычаи, давление со стороны родителей, боязнь одиночества и желание изменить социальный статус. Продолжая жить со своей второй половиной по инерции, человек неожиданно встречает настоящую любовь, и не в силах изменить данность, отдается вспыхнувшему чувству. Обретенная любовь наполняет его новыми эмоциями, жаждой жизни и нередко толкает не только на измену, но и на уход из семьи.2.Эмоциональное одиночество.Человек ощущает «одиночество вдвоем», когда постоянный партнер не способен оценить его по-достоинству, не идет на эмоциональный контакт и остается равнодушным ко всем его проблемам. Эта ситуация возникает, когда в брак вступают совершенно чужие люди, имеющие различное воспитание, принадлежащие к различным социальным группам. И человек идет на измену, ощутив в новом человеке духовное родство и искреннюю заинтересованность.3.Конфликты и противоречия.Если у человека не складываются ровные и гармоничные отношения с партнером, и совместное проживание протекает в атмосфере взаимного унижения, претензий, ссор и конфликтов, то рано или поздно, человек начинает стремиться к уходу от такого деструктивного образа жизни и ищет выход в отношениях вне семьи.4.Очень часто нереализованные сексуальные желания становятся причиной измены.Не имея возможности получить от секса то, о чем мечтает, человек ищет реализации на стороне. Это в большей мере присуще мужчинам, а не женщинам, и когда они встречают сексуально раскрепощенную женщину, то воспринимают ее как «женщину своей мечты», способную помочь им получить новые ощущения.5.Зачастую и мужчин и женщин толкает на измену обида на партнера, который предал или изменил.Своеобразная месть, как правило, только усугубляет ситуацию, не только не принося удовлетворения, но и вызывая чувство глубокого стыда и вины.6.Патологические измены.Человек не обладая высокими душевными качествами просто не способен строить взрослые ответственные отношения с одним партнером, предпочитая разнообразить свою личную жизнь многочисленным ни к чему не обязывающим интрижками, вместо того, чтобы работать над серьезными отношениями.7.Рецидивирующие измены.Многочисленные измены, на которые идет мужчина, заведомо знающий, что будет прощен соей партнершей, так как это случалось уже не раз. Женщина прощает, боясь потерять, а мужчина идет «во все тяжкие», упиваясь чувством безнаказанности.8.Поиск острых ощущений.В каждом мужчине заложен инстинкт охотника, который выслеживает и настигает жертву. Так и в сексе. Каждый раз новая «жертва», непредсказуемые радости обладания, реализация самых тайных фантазий – все это слишком притягательно, чтобы отказаться. Для человека, не имеющего четко сформулированных моральных барьеров, такой стиль поведения – норма, и он не останавливается, даже зная, что причиняет боль постоянной партнерше. Оправдание – избитая фраза: «я – мужчина»!9.Неудовлетворенность отношениями, в том числе и сексуальными.Новая связь – источник острых ощущений, ярких переживаний, нового опыта и подтверждение своей сексуальной привлекательности. Зачастую и мужчин, и женщин на поиск новых приключений толкает сексуальная несовместимость с постоянным партнером.10. « Просто отдых».Случается, что компания друзей расслабляется в сауне, и под воздействием алкоголя возникает идея вызвать «девочек». Мужское самолюбие и боязнь быть высмеянным толкает даже хорошего семьянина на секс со случайно женщиной, который, как правило, не приносит ничего кроме угрызений совести.Все причины измен скрыты в неразрешенных семейных проблемах, нереализованной сексуальности, или дефектах личности - и в каждом конкретном случае решать, как поступить с открывшейся изменой, нужно решать с помощью психолога и сексопатолога, если Вы хотите сохранить отношения, разумеется.