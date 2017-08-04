Средиземноморская диета полезна не для всех

Новое исследование, проведенное в Италии, показало, что Средиземноморская диета приносит пользу не всем. Напомним: данная диета предполагает употребление большого количества овощей, фруктов, орехов, бобов, злаков, оливкового масла, умеренное потребление рыбы, вина, молочных продуктов и ограниченное потребление мяса.Ученые обнаружили, что эффективность Средиземноморской диеты зависела от социально-экономического статуса. Так, людей с высоким уровнем доходов и/или высоким уровнем образования эта диета защищала от сердечно-сосудистых заболеваний. А у тех, чей социально-экономический статус был ниже, подобного эффекта не наблюдалось, передает The Hindustan Times.Добровольцы с высоким и низким социально-экономическим статусом могли одинаково тщательно придерживаться Средиземноморской диеты. Однако люди с высоким уровнем доходов и/или высоким уровнем образования употребляли продукты, которые были богаче полифенолами и антиоксидантами. Кроме того, их рацион отличался большим разнообразием фруктов и овощей.