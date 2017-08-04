Этот напиток может защитить вас от множества заболеваний

Зеленый чай имеет множество преимуществ для нашего здоровья. И несмотря на то, что еще не все они научно доказаны, известно, что большинство из них реально действуютНи у кого, например, уже не возникает сомнений в том, что зеленый чай — это богатый источник антиоксидантов, а также натуральный диуретик и средство, обеспечивающее эффект термогенеза. Этот напиток может защитить вас от множества проблем со здоровьем, даже от сердечнососудистых заболеваний.А если вы научитесь правильно пить зеленый чай, то сможете извлечь из него 100% выгоды для своего организма, и когда вы ощутите на себе его действие, вы ни за что уже от него не откажетесь и не уберете его из своего рациона.Когда вы готовите себе чашечку зеленого чая, его вкус будет зависеть от многих факторов: от температуры воды до времени самого процесса заваривания.По словам знатоков и любителей зеленого чая, этот напиток имеет очень богатый вкус, без какого-либо привкуса горечи.Если же вода слишком горячая или вы слишком долго завариваете в ней чайные листья, то очень вероятно, что напиток будет горчить. И наоборот, если вода будет слишком холодной, то такая температура не позволит чаю проявить свои вкусовые качества.Считается, что идеальное время для заваривания зеленого чая зависит от размера листьев, времени их сбора и других факторов.Обычно зеленый чай заваривают водой, нагретой до температуры 60?C- 85? C. Тогда время заваривания составляет 1-3 минуты.В зависимости от того, как мы завариваем зеленый чай, варьируется количество сохраняемых антиоксидантов, которые, как известно, очень полезны для нашего здоровья. На эту тему было проведено уже много научных исследований.И то, как мы это делаем, сильно влияет на конечный результат.Размер и форма листьев чая. Маленькие листочки, как и следует ожидать, завариваются быстрее. Крупнолистовому чаю потребуется чуть больше времени.Чайные пакетики и листовой чай. Конечно, заварка из отдельных листьев чая является более предпочтительной, так как молодые листочки идут вместе с почками, веточками и пр. В результате чая получается больше, и в пакетики с чаем кладут именно такую смесь, раздробленную на мелкие кусочки.Температура. Кипящая вода способствует быстрому извлечению катехинов. Тем не менее, вода более низкой температуры увеличивает полезные для нашего здоровья свойства зеленого чая. Это уменьшает деградацию таких соединений, как, например, галловая кислота.Существуют ли риски при потреблении зеленого чая?Если слишком долго заваривать чайные листья, напиток получается очень крепким, он приобретает горький привкус и в нем повышается содержание кофеина.Кроме того, существует вероятность выделения других ненужных нам веществ, например, пестицидов или тяжелых металлов.Можно ли готовить зеленый чай другими способами?Если вы хотите максимально усилить эффективность воздействия антиоксидантов на свой организм, то, когда будете готовить себе следующую чашку зеленого чая, замочите предварительно листья на 2 часа в холодной воде. Вкус напитка получится очень приятным.К тому же, вы не потеряете полезные свойства этого продукта, который нам подарила сама природа.Три малоизвестных преимущества зеленого чаяРяд проведенных научных исследований подтверждает, что зеленый чай обладает следующими полезными свойствами: снижает уровень стресса, укрепляет здоровье сердца и оказывает антиканцерогенное действие.Здоровые десны и зубыВ исследовании, проведенном в 2009 году, в котором анализировалось здоровье полости рта у 940 людей, показало, что те, кто пил зеленый чай регулярно, имели более здоровые десны, в сравнении с другими участниками эксперимента, которые его потребляли мало или не пили вообще.Каждая чашка зеленого чая в течение дня значительно снижала проявление таких симптомов периодонтального заболевания, как кровоточивость или покраснение десен, а также зубную эрозию.Предотвращение сердечного приступаЕще, в том же 2009 году были проведены исследования, в которых говорится, что зеленый чай при ежедневном употреблении может значительно снизить риск сердечного приступа.195 000 человек, участвовавшие в опросе, подтвердили эту информацию. Получается, что риск инфаркта снижается на 21%, если пить хотя бы по три чашки этого напитка в день.Улучшение мозговой активностиЗеленый чай может защитить ваш мозг от эффектов старения.В 2006 году проводились исследования на эту тему, в них принимали участие около 1000 человек из Японии в возрасте от 70 лет и старше.Было установлено следующее: у тех людей, которые в течение своей жизни пили больше зеленого чая, не так сильно проявлялись признаки ослабления или потери функций мозга.Когнитивные нарушения встречались намного реже у тех, кто пил от 4 до 6 чашек этого напитка в неделю.Таким образом, имеются все основания для того, чтобы рекомендовать зеленый чай для регулярного потребления. И если вы думаете начать пить его для улучшения своего здоровья, то самое время это сделать. Не лишним будет, конечно, предварительно проконсультироваться у специалиста, которому вы доверяете.