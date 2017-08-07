Новая зубная паста решит проблему повышенной чувствительности зубов

Некоторые люди избегают употребления горячих и холодных напитков из-за повышенной чувствительности зубов. Действие существующих зубных паст, снижающих чувствительность зубов, проходит слишком быстро. Ученые из Уханьского университета разработали новую формулу для зубной пасты. Такая паста сможет снизить чувствительность зубов и предотвратить кариес, сообщает The Daily Mail.Предыдущие исследования показали, что фитохимические соединения борются с бактериями, вызывающими кариес. Поэтому исследователи объединили галлат эпигаллокатехина, содержащийся в зеленом чае, с компонентом зубных паст для чувствительных зубов (нано-гидроксиапатитом) и диоксидом кремния, укрепляющим зубы.Специалисты проверили новую смесь на извлеченных зубах мудрости. Ученые обнаружили, что она закупоривала канальцы дентина. Также смесь выделяла галлат эпигаллокатехина минимум 96 часов, выдерживала абразивную чистку, препятствовала эрозии зубов и образованию биопленок, связанных с кариесом. По словам исследователей, токсичность смеси была низкой.