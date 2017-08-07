Лучшие способы избавления от варикоза в домашних условиях

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Растирания являются испытанным и эффективным народным средством для борьбы с варикозным расширением вен. Движения при проведении процедуры должны быть мягкими и легкими.

Растирания помогут приостановить развитие заболевания, снизить боль, снять судороги, улучшить состояние кожи. Прежде чем приступать к проведению процедур, необходимо учитывать индивидуальные особенности и состояние здоровья больного. Общий курс лечения составляет 4 месяца.

Рецепт 1

Свежие листья каланхоэ следует промыть, измельчить и залить 500 мл 70 %-ного спирта.

Настойку перелить в стеклянную емкость, плотно закрыть крышкой и держать при периодическом взбалтывании в темном месте в течение 1 недели. После этого жидкость надо процедить и применять для ежедневного растирания.

Рецепт 2

Свежие листья лещины измельчить и залить небольшим количеством спирта или водки, настаивать в течение 7 дней, процедить и на протяжении 4 месяцев ежедневно перед сном втирать в кожу пораженных болезнью участков тела.

Рецепт 3

Небольшое количество мухоморов промыть, тщательно измельчить, залить 300 мл водки или спирта, настаивать в течение 1 недели в темном месте, в плотно закрытой крышкой стеклянной посуде, после чего процедить и ежедневно втирать в пораженные варикозным расширением вен участки нижних конечностей.

Рецепт 4

Для растирания можно использовать купленное в аптеке пихтовое масло. Процедуру желательно проводить перед сном на протяжении 4 месяцев.

Рецепт 5

В эмалированной посуде тщательно перемешать 1 чайную ложку скипидара, 1 чайную ложку яблочного уксуса и 1 яичный желток.
Полученную смесь применять для растирания ежедневно перед сном на протяжении 4 месяцев.

Средство способствует снижению отеков и уменьшению болей при варикозном расширении вен.

Рецепт 6

Свежую редьку очистить от кожуры и пропустить через мясорубку. Выделившийся сок отжать через сложенную в несколько слоев марлю и применять для растирания.

Рецепт 7

Корень дягиля лекарственного залить водкой в соотношении 1: 4, настаивать в течение 7 дней в темном месте, после чего процедить и использовать полученное средство для растираний проблемных участков тела.

Рецепт 8

В эмалированной посуде смешать 2 яичных белка и 1 чайную ложку лимонного сока.

Данное средство применяется для растирания. Процедура придает коже эластичность и упругость, на начальной стадии варикоза предотвращает и даже останавливает процесс развития патологии.
СМИ2
LentaInform
Listis

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