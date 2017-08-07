Новое лечение рака молочной железы имеет меньше побочных эффектов

Инновационное лечение ранней стадии рака молочной железы разрушает болезнь с меньшим количеством побочных эффектов, чем традиционная терапия, сообщают ученые из Кембриджского университета.Ориентация лучевой терапии непосредственно на опухоль оказалась столь же успешна, как воздействие лучевой терапии на всю грудь, показали данные испытаний. Это означает, что женщин можно лечить так же эффективно, но при этом они будут испытывать меньше нежелательных изменений в груди. Это позволит улучшить качество жизни пациентов, не снижая при этом шансы на излечение от рака. Лечение может быть легко осуществимо с помощью существующих радиотерапевтических машин, говорят медики.В ходе испытаний исследователи изучили более 2000 женщин зрелого возраста, страдающих от рака молочной железы на ранней стадии. После операции женщины были разделены на три группы и получили радиацию либо на всю грудь, либо на целевую часть груди, где первоначально была опухоль, либо на всю грудь при более низкой дозе. Было установлено, что через пять лет почти все женщины выжили без повторного возвращения рака, но у женщин, которым облучали часть груди, наблюдалось меньше побочных эффектов.