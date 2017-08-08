Золотые частицы помогут победить рак раз и навсегда
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Ученые уже протестировали препараты, усиленные золотом. По их словам, такие лекарственные средства должны не только быстрее и лучше справляться с раком, но и снижать риски побочных эффектов. Частицы позволяют лекарственным агентам точно нацеливаться на больные клетки, при этом не повреждая здоровые ткани. Материалом для частиц было выбрано золото из-за его способности ускорять или усиливать химические реакции.
Полностью проанализировав характеристики золота, ученые смогли смело применять его в живых организмах (эксперимент проводили с рыбками). Имплантация частиц не вызывала проблем. Также, по словам ученых, наночастицы золота возможно "нагружать" лекарственными препаратами широкого спектра действия. Это безопасный и надежный метод доставки лекарств прямо внутрь опухоли.
Listis
СМИ2
LentaInform
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