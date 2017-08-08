Золотые частицы помогут победить рак раз и навсегда

Рак легких - коварное заболевание, не так легко поддающееся лечению. Но сотрудники университетов Эдинбурга и Сарагосы, кажется, нашли решение проблемы, пишет "Рамблер". Они делают ставку на наночастицы золота, которые способны повысить эффективность противораковых препаратов в разы.Ученые уже протестировали препараты, усиленные золотом. По их словам, такие лекарственные средства должны не только быстрее и лучше справляться с раком, но и снижать риски побочных эффектов. Частицы позволяют лекарственным агентам точно нацеливаться на больные клетки, при этом не повреждая здоровые ткани. Материалом для частиц было выбрано золото из-за его способности ускорять или усиливать химические реакции.Полностью проанализировав характеристики золота, ученые смогли смело применять его в живых организмах (эксперимент проводили с рыбками). Имплантация частиц не вызывала проблем. Также, по словам ученых, наночастицы золота возможно "нагружать" лекарственными препаратами широкого спектра действия. Это безопасный и надежный метод доставки лекарств прямо внутрь опухоли.