Любовь к алкогольным напиткам грозит развитием рака кожи

Известно, что алкоголь связан с раковыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Однако, как показали последние исследования Университета Брауна, спиртное при ежедневном потреблении также повышает риск рака кожи на 11%. Ранее эта же группа ученых доказала, что всего один бокал способен повысить риск развития меланомы (рака кожи) на 13%. По мнению специалистов, примерно 4% случаев раковых заболеваний в мире возникли из-за неумеренного потребления спиртного.Так, алкоголь провоцирует рак печени, поджелудочной железы, кишечника и груди. Этанол способен превращаться в ацетальдегид - соединение, опасное для ДНК. Правда, все относительно. Согласно одному эксперименту, группе из 348 женщин, проходивших курс лучевой терапии после удаления опухоли, предлагали спиртное в разных количествах. Выяснилось: показатель токсичности лучевой терапии при лечении женщин, не пивших, составлял 38,4%. Если женщина выпивала по полбокала красного вина в день, то показатель равнялся 31,8%; среди выпивавших в день по бокалу - 13,6%. Однако потребление более одного бокала повышало показатель до 35%.Специалисты не исключают, что раковым больным целесообразно прописывать данный алкогольный напиток с целью достижения терапевтического эффекта. Обычным людям необходимо жестко контролировать уровень потребления спиртного, свой вес, стараться повысить уровень физической активности, отказаться от вредных продуктов питания. В противном случае, их ожидает рак, предупреждают исследователи. Правда, риск рака также повышается за счет наследственности, заражения вирусами папилломы человека, гепатитов В, С и прочими канцерогенными инфекциями.