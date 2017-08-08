Ученые приблизились к победе над расстройствами сна

Ученые из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса обнаружили, что не только мозг контролирует сон. Оказывается, риск развития некоторых расстройств сна зависит от уровня белка BMAL1, связанного с циркадными ритмами, в мышцах. Исследование, проведенное на мышах, показало: концентрация белка в мозге практически не влияла на сон.А вот грызуны, у которых уровни BMAL1 в мышцах были выше, быстрее восстанавливались после нехватки сна. Кроме того, при недостатке BMAL1 в мышцах у сон подопытных животных нарушался. Мышам больше хотелось спать, их сон становился глубже, а способность к восстановлению ухудшалась.Специалисты надеются, что их выводы помогут в разработке новых методов лечения расстройств сна. Кстати, недавно сотрудники компании Somnarus создали новое устройство для диагностики расстройств сна. Это легкий и удобный "пластырь", который фиксирует частоту пульса, степень насыщения крови кислородом, назальное давление, дыхательное усилие, время сна и положение тела.