Корень одуванчика эффективен в борьбе с раковыми клетками

В ходе осуществления исследований врачам удалось зафиксировать интересную закономерность.Оказалось, что корень одуванчика эффективно противостоит раковым заболеваниям. Во время проведения испытаний ученые доказали, что экстракт данного растения убивает онкологические клетки. Следует заметить, что инициаторами комплексных наблюдений стали сотрудники из клинического центра, расположенного в Соединенных Штатах Америки. Медикаменты, созданные на основе корня одуванчика, убивают патогенные бактерии в течение 48 часов.По словам исследователей, в ходе проведения наблюдений специалисты задействовали 72-летнего добровольца, который имел злокачественное новообразование. В качестве лекарства испытуемый пил чай с корнем одуванчика. Спустя 4 месяца у пациента началась ремиссия. Результаты проведенных опытов показали, что экстракт данного растения помогает бороться с раком.Корень одуванчика лечит онкологию груди, толстой кишки, легких, печени и простаты.