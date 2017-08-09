Медные кружки для коктейлей опасны для здоровья

Добавил labus в категорию Гастроэнтерология

Медные кружки, используемые в модных коктейлях, могут спровоцировать у людей больше проблем, чем похмелье. Медики из Айовы говорят, что популярные медные чашки могут стать причиной пищевого отравления.

Согласно Drug Administration`s Moral Food Code, медь нельзя использовать с продуктами или лекарствами, имеющими рН ниже 6,0. Это может быть уксус, фруктовый сок и вино. Многие коктейли, которые часто подаются в такой посуде включают сок лайма, который также имеет более низкий рН.

«Когда посуда из меди и медного сплава контактируют с кислотными продуктами, медь отравляет напиток или еду», - говорится в заявлении авторов исследования. Отравление меди может привести к боли в желудке, диарее, рвоте и пожелтению кожи.

Медные кружки, которые имеют внутреннее покрытие из другого металла, такого как никель или нержавеющая сталь, безопасны для питья.
СМИ2
LentaInform
Listis

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