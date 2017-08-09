Недосыпание так же опасно, как алкоголизм

Новое исследование, проведенное сотрудниками компании Medisys, показало, что регулярное недосыпание (меньше 6 часов сна) может привести к тем же последствиям, что и злоупотребление алкоголем. Нехватка сна увеличивает риск ожирения, депрессии, инфарктов и инсультов, пишет The Daily Mail.Бодрствование в течение 18 часов отражается на когнитивных функциях так же негативно, как употребление алкоголя. Страдает концентрация внимания и способность выполнять определенные задачи. Поэтому водить автомобиль при хроническом недосыпании не менее опасно, чем садиться за руль в нетрезвом виде.Специалисты добавляют: сон играет важную роль в регуляции уровней грелина, кортизола и лептина - гормонов, связанных с аппетитом. Поэтому при нехватке сна повышается аппетит. В результате человек переедает и набирает вес. Другое недавнее исследование показало, что при недостатке сна мозг начинает "поедать" себя. Вследствие этого повышается риск развития болезни Альцгеймера и других неврологических расстройств.