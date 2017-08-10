Как вегетарианство влияет на здоровье сердца

Споры относительно пользы и вреда отказа от продуктов животного происхождения продолжаются.Согласно последним исследованиям Американского колледжа кардиологии, вегетарианская диета опасна, правда, не всякая., передает Хроника.инфо со ссылкой на Ортодокс.Дело в том, что часто вегетарианцы употребляют в пищу не цельнозерновые продукты, отличающиеся высокой концентрацией сахаров. А это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.В целом ученые анализировали три типа диет на примере более 200000 человек. Первая диета включала в себя продукты и растительного, и животного происхождения, вторая — цельнозерновые продукты, ягоды, овощи и фрукты, третья — вегетарианская, но с обработанными зерновыми, жареным картофелем и сладкими напитками.Влияние диет оценивалось в течение 20 лет. На начало исследования ни у одного из добровольцев не было ишемической болезни сердца, рака или инсульта.За время исследования примерно у 9000 человек развилась ишемическая болезнь сердца. Реже всего проблемы посещали людей, придерживавшихся второго типа диета. А вот первая и третья диеты значительно повышали риск появления заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ученые отмечают: не все вегетарианские диеты полезны, и одного лишь отказа от продуктов животного происхождения не достаточно.