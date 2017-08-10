Дыня защитит от рака и инсульта

Ученые советуют употреблять дыню в сезон минимум по 100 г в день, так как именно в дыне содержится большое количество витаминов и минералов, которые способны защитить организм человека от раковых заболеваний и инсульта.Эксперты утверждают, что дыня содержит витамин С, который важен для роста и поддержания в нормальном состоянии всех тканей тела. Также многие виды дынь содержит витамины группы В, которые успешно помогают перерабатывать углеводы. Однако ученые нашли ещё одно весьма полезное свойство. Каротиноиды, которыми богата дыня, способны защитить человека от раковых заболеваний.Также вещество под названием антикоагулянт аденозин способен разжижать кровь и снижать вероятность инсульта и заболеваний сердца. Поэтому медики рекомендуют в летнее время чаще употреблять дыню.